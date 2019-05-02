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Kayseri'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı çocuk sazlık alanda yaralı bulundu

Kayseri'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı çocuk sazlık alanda yaralı bulundu
Kayseri'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı çocuk sazlık alanda yaralı bulundu

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı ileri sürülen 14 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi kız, Kırşehir'de sırtından ve kulağından yaralanmış halde sazlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı İnaç köyü yakınlarındaki çalışan çiftçiler, dere yatağındaki sazlık bölgede bir kızın hareketsiz halde yattığını görünce jandarma ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, adının Z.G., (14) olduğu tespit edilen ilköğretim okulu öğrencisi kızın bıçak darbeleriyle yaralandığını belirleyerek, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. 

Kayseri'den ailesi tarafından iki gün önce kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen Z.G.,'nin sırtında iki bıçak darbesi ve kulağından da yaralanmış olduğu tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Z.G.'yi yaralı halde araziye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Kırşehir'de tedavisi süren Z.G.'nin ifadesinin alınması ve tecavüz bulgusunun olup olmadığı ise pedagog eşliğinde araştırılıyor.  

Enderhan Öz
 

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