Kayseri'de arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana gelen olayda, arkadaşlar arasında henüz nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine R.P. sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemeye yaparken sağlık ekipleri de R.P.'yi ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Mükremin Kaya

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