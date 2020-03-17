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Kayseri'de aynı yolda 2 kaza: 23 yaralı

Kayseri'de aynı yolda 2 kaza: 23 yaralı
Kayseri'de aynı yolda 2 kaza: 23 yaralı

Kayseri’de kar yağışının etkisini göstermesinden sonra kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı kazada, 23 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Y.Ş yönetimindeki 38 P 1722 plakalı işçi servisi, kayganlaşan yolda kaldırıma çarparak devrildi. Kazada servis içerisinde bulunan 21 işçi yaralanırken, ihbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı yolda 2'inci kaza

Öte yandan, işçi servisinin devrildiği yolda meydana gelen 2'inci trafik kazasında da 38 KN 295 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 38 AD 606 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eren Kan
 

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