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Kayseri'de beyaz şölen

Kayseri'de beyaz şölen
Kayseri'de beyaz şölen

Kayseri'de etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürürken beraberinde eşsiz manzaralar getirdi.

Kayseri'de beyaz şölen - Tıkla İzle

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, akşamüstü etkisini artırdı. Şehrin tamamı beyaza bürünürken kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlardan bazıları fotoğraf çekerken, bazıları ise kuşlara yem bıraktı. Vatandaşlar; özledikleri kara kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak, "Bölge genelinde yoğun kar (15-20 cm), yüksek kesimlerde (20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Turan Bulut - Mükremin Kaya

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