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Kayseri'de bir evde yaşlı çiftin cesedi bulundu

Kayseri'de bir evde yaşlı çiftin cesedi bulundu
Kayseri'de bir evde yaşlı çiftin cesedi bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir evde yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu. Evde yapılan ilk incelemede iddiaya göre kadının baltayla öldürüldüğü, olaya şahit olan kocanın ise kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kayseri'de bir evde yaşlı çiftin cesedi bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 9. Sokak'ta bulunan bir ikamette yaşayan A.T. (87) ile E.T.'nin (73) cansız bedeni bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde karı koca olan A.T. ile E.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde iddiaya göre E.T.'nin baltayla öldürüldüğü belirlendi. Yatalak hasta olan kocası A.T.'nin ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, incelemelerin ardından cenazeler kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Eren Kan

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