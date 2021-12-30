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Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı
Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Bitcoin üretim tesislerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı - Tıkla İzle

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye kaçak yollarla ekran kartları ve dijital materyaller getirilerek Bitcoin üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçirdi. Eş zamanlı olarak 7 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 36 adet ekran kartı, 6 Adet ana kart, 6 adet RAM bellek, 5 adet USB bellek, 9 adet güç kaynağı, 37 adet ana kart yuvası, 20 adet taşınabilir hard disk, 1 adet tabanca, 150 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 30 adet av tüfeği fişeği geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Göç - Mükremin Kaya

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