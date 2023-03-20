Kayseri'de çalınan malzemeler Nevşehir'de bulundu

Edinilen bilgiye göre A.D.; Yeşilhisar İlçesine bağlı Gülbayır Mahallesi Yavaş Mevkii'nde bulunan kendisine ait tarladan 40 adet sulama fıskiye takımı, 12 adet İstavroz T Tipi Boru, 2 adet 125'lik su vanası ve 25 adet 75'lik su vanasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli R.D. tarafından gerçekleştirildiği hırsızlık malzemelerinin Nevşehir'e bağlı Derinkuyu İlçesinde ikinci el alım satım yapan bir işyerine satıldığı tespit edildi. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken şüpheli R.D. ise gözaltına alındı.

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