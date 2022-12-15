Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde üzerindeki bir çelik kapı fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları 6,5 saat süren yangına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 12 araç ve 32 personel, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi'nden 11 araç ve 28 personelle birlikte 6 tanker ve 5 kepçe müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yanan fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Ali Göç - Eren Kan



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