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Kayseri'de 'change oto' operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de 'change oto' operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri'de 'change oto' operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haciz ve yakalama kaydı bulunan otolardan change yapıldığı belirlenen piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 adet otomobil ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde son zamanlarda meydana gelen çalıntı otomobil, çalıntı motosiklet, change oto, ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan oto ve gümrük kaçağı yabancı plakalı oto gibi aranan araçların bulunması ve suça konu araçların şüpheli yada şüphelilerinin tespiti ile yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, piyasa değeri 1 milyon TL olan 4 adet oto incelendi. İncelemede 4 otomobilin haciz ve yakalama kaydı bulunan otolardan change yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Turan Bulut

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