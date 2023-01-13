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Kayseri'de cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'de cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cip ile ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de cip ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.C. yönetimindeki 38 AV 316 plakalı cip ile 38 RL 162 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada, cipte bulunan A.C., E.C., Y.C. ile ticari araçta bulunan M.Y., H.Ö., A.Ö. ve Y.G. yaralandı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

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