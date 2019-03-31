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Kayseri'de Cumhur İttifakı adayı Büyükkılıç kazandı

Kayseri'de Cumhur İttifakı adayı Büyükkılıç kazandı
Kayseri'de Cumhur İttifakı adayı Büyükkılıç kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı Adayı Memduh Büyükkılıç, "Tüm belediyelerimizi kucağımıza basıp şehrimize ve o bölgede yaşayan insanlarımıza hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Büyükkılıç, bütün ilçeleri kucaklayarak insana hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içerisinde olacaklarını söyledi. Büyükkılıç, "Tabi bir seçim süreci, takdir edersiniz ki bir genel seçim havasında yürütülmeye çalışılan bir seçim süreci hep beraber tamamlanacak. Gözüken o ki, 16 ilçemizden 15'ini, büyükşehirle beraber 16 belediyeyi, diğer seçilen kardeşimizle birlikte tüm belediyelerimizi kucağımıza basıp şehrimize ve o bölgede yaşayan insanlarımıza hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ‘Seçim biter, geçim başlar' diye bir laf var. Ben Kayserimizde seviyeli bir seçim olduğuna inanıyorum. Tüm aday ve partilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten onuruna, demokrasi kültürüne yakışır ve seviyeli geçen bir seçim açısından da takdir edilir bir tablo. Sonuçta birileri kazanacak, birileri kaybedecek, sonuçta millet kazanmış olacak. Biz bu açıdan hep beraber el ele, gönül gönüle önümüzdeki dönemde Kayserimize güzel bir şekilde hizmet etmeyi amaçladığımızı belirtiyoruz. Soğukta, karda, kışta bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.  

Turan Bulut - Eren Kan
 

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