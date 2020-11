Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün sözde Rakka emiri H.E. ile örgütün infazcısı Y.Ş.'nin de aralarında bulunduğu M.H. ve M.E. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 4 kişi, sabah saatlerinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sözde emir H.E., örgütün infazcısı Y.Ş., M.H. ve M.E. cezaevine gönderildi.

Ali Göç - Mükremin Kaya