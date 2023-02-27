Kayseri'de depremin bilançosu artırıyor: Ağır hasarlı yapı sayısı 433'e yükseldi

Kahramanmaraş'ın pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde etkili oldu. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremin ardından şehirde yaşanılan gelişmelerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

42 bin depremzede misafir ediliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 42 bin 746 depremzede vatandaş Kayseri'de misafir edilirken, bunlardan 9 bin 620 kişi KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barınıyor. 33 bin 126 kişide yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 10 bin 403 depremzedenin ayni yardım talepleri karşılanırken, ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 3 bin 498 ailenin başvuruları değerlendirilerek 3 milyon 85 bin TL'de nakdi yardım yapıldı.

8 bin 936 hasta kabul edildi

Öte yandan, Kayseri'de depremin ilk gününden bugüne kadar 8 bin 936 depremzede hasta kabulü yapılırken, halen Kayseri'de bulunan hastanelerde serviste 373 kişi, yoğun bakımda 138 kişi olmak üzere toplam 511 hasta yatarak tedavi görüyor. Ayrıca hastanelerde 75 depremzede hayatını kaybederken, 8 bin 253 kişi taburcu edildi. Hastanelere deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz olarak toplam, 60 çocuk depremzede kabul edildi. Tedavisi tamamlanan 12 çocuk ailelerine, 15 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Bugün itibariyle hastanelerde toplam 31 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisine devam ediliyor. Hastanelerde toplam hasta kabulü yapılabilecek olan 905 servis yatağı, 82 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Kayseri'ye 280 ağır engelli depremzede getirildi

Öte yandan deprem bölgesinden Kayseri'ye sosyal hizmetler çerçevesinde, 280 ağır engelli depremzede getirilerek, özel ve resmi bakım merkezlerine yerleştirilirken, 12 kadın ve 8 çocuk Kadın Konukevine, 27 refakatiz çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirildi. Ayrıca 23 yaşlı depremzede ise özel huzurevlerine yerleştirildi.

9 bin 785 depremzedeye psikososyal destek sağlandı

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, şehre gelen depremzedelere psikososyal destek çalışmalarına ilk günden itibaren kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla devam edilirken, bu çerçevede toplam 9 bin 785 depremzedeye psikososyal destek sağlandı. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem nedeniyle şehre gelerek KYK yurtlarında kalan 4 bin 470 öğrenciye yönelik de psikososyal destek çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, deprem nedeniyle eğitimlerine Kayseri'de devam etme kararı alan öğrencilerin nakil işlemleri tamamlanırken, her okul derecesi ve türünde nakil olan öğrenci sayısı 5 bin 422 olarak gerçekleşti. Nakil olarak gelen öğrencilerin kitap, kırtasiye, çanta gibi 5 bin 500 kırtasiye seti hazırlanarak, dağıtım süreci devam ediyor.

Kayseri'de 433 Ağır hasarlı yapı tespit edildi

Kayseri'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce toplam 13 bin 840 başvurudan 4 bin 239 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 2 bin 151 hasarsız, bin 633 az hasarlı, 22 orta hasarlı ve 433 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Kayseri genelinde ağır hasarlı 7 cami minaresi ilgili belediyeler tarafından yıktırıldı.

Ali Göç

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