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Kayseri'de ekmeğe zam, 5 TL oldu

Kayseri'de ekmeğe zam, 5 TL oldu
Kayseri'de ekmeğe zam, 5 TL oldu

Kayseri'de 200 gram ekmeğe zam geldi. 4 TL'den satılan ekmek, 5 TL'ye yükseltildi.

Fırıncılar ve Uncular Odası'ndan alınan bilgiye göre yeni fiyatlar şu şekilde: "Somun Ekmek 700 Undan Pişmişi 200 gram: 5 TL, pide ekmek 180 gram: 5 TL, çifte pide 360 gram: 10 TL, pide sandviç dürüm ekmeği 130 gram: 4 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 150 gram: 5 TL, lavaş ve dürüm ekmeği 300 gram: 10 TL, kıymalı, peynirli, sucuklu, patatesli pişirme ücreti 200 gram: 6 TL, güveç pişirme ücreti küçük: 25 TL, güveç pişirme ücreti büyük: 35 TL, tahinli ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 14 TL, yağlı ekmek (400 gram hamur dahil) pişirme ücreti 400 gram: 12 TL, roll ekmek 50 gram: 1,50 TL."

 

Ali Göç

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