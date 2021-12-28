İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de ev yangını; 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'de ev yangını; 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'de ev yangını; 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katındaki dairede meydana gelen olayda, elektrik prizinden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan baba N.G. bina sakinleri tarafından kurtarılırken, içerde kalan Umut Can G.'yi (4) kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada Umut Can G.'nin cansız bedeni saklandığı kanepenin yanında bulundu. Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Talihsiz çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.