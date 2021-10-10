Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB İpek Sokak'ta bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çıkan alevler geceyi aydınlattı.

Ali Göç - Eren Kan - Mükremin Kaya

Kayseri'deki fabrika yangını havadan görüntülendi

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Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi İpek Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sürüyor. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sürerken, yükselen alevler havadan görüntülendi.

Ali Göç - Eren Kan - Mükremin Kaya