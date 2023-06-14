Kayseri'de fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan ahşap fabrikasında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ali Göç - Eren Kan

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