Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karakuyu Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole uçarken, içerisinde bulunan Gülseren B. (64) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gülseren B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

