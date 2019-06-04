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Kayseri'de feci kaza: 4 yaralı

Kayseri'de feci kaza: 4 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 4 yaralı

Kayseri’de bayramın ilk günü meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri’de feci kaza: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Ali A. yönetimindeki 38 JE 868 plakalı araç, kavşakta Murat A.'nın kullandığı 06 FH 3256 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, araçlardan birinde sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralılar ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Eren Kan

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