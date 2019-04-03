İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri polisi, haklarında örgüt adına düzenlenen sohbete katıldıkları şeklinde beyanlar bulunan 1’i emekli 4’ü muvazzaf askeri personeli düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, haklarında örgüt adına düzenlenen sohbete katıldıkları şeklinde beyanlar bulunan 1'i emekli 4'ü muvazzaf askeri personel olan Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, emniyete götürüldü.  

Eren Kan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.