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Kayseri'de Fırtına Uyarısı

Kayseri'de Fırtına Uyarısı
Kayseri'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yapılan değerlendirmeye göre Cuma günü öğleden sonra şehirde fırtına beklendiği ifade edilerek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge'den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Açıklamada; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, heyelan ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.
 

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