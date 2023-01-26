Kayseri'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge'den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Açıklamada; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, heyelan ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.



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