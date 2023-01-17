Kayseri'de Halk Otobüsleri çarpıştı, can pazarı yaşandı: 29 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Onur K.'nın kullandığı 38 ABN 322 plakalı halk otobüsü ile Sancak G.'nin sürücüsü olduğu 38 AB 228 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsler yaklaşık 50 metre sürüklenirken olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis yolu trafiğe kapatarak önlem alırken, kurtarma ekipleri de yaralılara müdahale etti. Can pazarının yaşandığı kazada sıkışan otobüs şoförü ekiplerin uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarılırken, her iki otobüste yaralanan toplam 29 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Turan Bulut

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