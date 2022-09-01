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Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi: 1'i silahla, 4 yaralı

Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi: 1'i silahla, 4 yaralı
Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi: 1'i silahla, 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1'i silahla vurularak olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi: 1'i silahla, 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye göre, Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, husumetli iki grubun tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. silahı ile etrafa ateş açarken, kurşunun isabet ettiği G.S. yaralandı. Ayrıca 3 kişide vücuduna aldığı darbeler ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, şüpheli S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde de inceleme yaptı. Şüpheli şahıslara ait olan ve kurşun isabet eden bir otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç - Yusuf Ziya Ağaşe

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