İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Kayseri'de intihara kalkışan şahsı polis ikna etti
Kayseri'de intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek, köprüden indirildi.

Kayseri’de intihara kalkışan şahsı polis ikna etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen olayda, M.K. intihar etmek için köprüye çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de köprünün altına şişme yatak kurdu. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçirilerek, köprünün ucundan güvenli bölgeye çekildi.

Mükremin Kaya
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.