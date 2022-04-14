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Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kaza yapan bir otomobil alev alırken, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kamyonet ile otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından otomobil yanmaya başlarken, otomobil içerisinde bulunan C.B., H.B., M.B. ve M.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yanan aracı kısa sürede söndürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Mahmut Kılınç
 

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