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Kayseri'de kazanan yok! Puanlar paylaşıldı

Kayseri'de kazanan yok! Puanlar paylaşıldı
Kayseri'de kazanan yok! Puanlar paylaşıldı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar 

11. dakikada topla buluşan İbrahim'in vuruşunu kaleci Tarık çeldi.

26. dakikada Eren'in sol kanattan ortasında Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada topla buluşan Thiam'ın şık vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.

33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.

68. dakikada Kayserispor'un ceza sahası içerisinde gelişen atakta Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Lung'un yumrukladığı top Mert'e çapınca Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

78. dakikada Ramazan'ın ortasında ceza sahası içinde Emrah topu filelere yolladı. 1-1

83. dakikada Emrah'ın kullandığı kornerde topa yükselen Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

89. dakikada ceza sahası içinde Deniz'in vuruşunda Mert topu kale çizgiden çıkardı.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertan, Kamil Yılmaz

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo (Ramazan dk. 72), Attamah, İbrahim (Bertolacci dk. 72), Emrah, Thiam, Mustafa (Gavranovic dk. 62)
Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Emre, Mane, Cardoso, İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhanxx, Volmen, Ponch (Ronaldo dk. 84 ?), Eren (Cemali dk. 84 ?) Baiano, Fernandes, Boyd (Aminu Umar dk. 58), Sabo (Deniz dk. 67), Bolaise, Cisse (Pohjanpalo dk. 67)
Yedekler: Zafer, Alper, Boldrin, Phri, Selim
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Pohjanpalo (dk. 68) (Çaykur Rizespor), Emrah (dk. 78) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Campanharo, İbrahim (Kayserispor), Fernandes, Eren (Çaykur Rizespor)

Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz
 

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