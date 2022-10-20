Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncesu ilçesinde yapılan çalışmalarda; Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

FETÖ üyesi olduğu öğrenilen şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.