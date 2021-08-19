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Kayseri'de kontrolü kaybeden araç dehşet saçtı, şarampole yuvarlandı

Kayseri'de kontrolü kaybeden araç dehşet saçtı, şarampole yuvarlandı
Kayseri'de kontrolü kaybeden araç dehşet saçtı, şarampole yuvarlandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kayseri’de kontrolü kaybeden araç dehşet saçtı, şarampole yuvarlandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazada yaralanan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eren Kan
 

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