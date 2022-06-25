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Kayseri'de korku dolu anlar

Kayseri'de korku dolu anlar
Kayseri'de korku dolu anlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kayseri'de korku dolu anlar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen S.S. (47), eline aldığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler caddenin bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapatırken, çelik yelek giydi. İkna olmayan S.S., yaklaşık 45 dakika sonra eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Şahsın elindeki av tüfeği polis ekipleri tarafından alınırken, çevredekilerde rahat bir nefes aldı. Gözaltına alınan S.S. karakola götürüldü.

Ali Göç
 

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