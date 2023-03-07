Kayseri'de korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM

Saat 14.53'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

HACILAR'DA 4,4'LÜK DEPREM

Kayseri'de İncesu merkezli 4,7'lik ve 4,3'lük depremlerin yanı sıra saat 14.48'de Hacılar ilçesinde de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Vatandaşlar sokağa döküldü

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şehrin her tarafından hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü. AFAD ekipleri saha da çalışma yapıyor.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını dile getirdi. Saha tarama çalışmalarının deprem ettiğini açıklayan Sezer, sosyal medya hesabından "Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." mesajını yayımladı.

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