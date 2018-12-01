Kayseri'de korkutan yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre Köşk mahallesi Çakır sokak üzerinde bulunan 12 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın esnasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, mahsur kalma ihtimaline karşı AFAD ekipleri de çalışma yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.Turan Bulut