Kayseri'de kuraklık arttı, Yamula Barajı'nda su seviyesi iyice azaldı

Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı, yaşanan kuraklıktan nasibini aldı. Barajda su seviyesi gözle görülür şekilde düşerken, bölge halkı da kuraklıktan endişeli. Baraj kenarında bulunan Kuşçu Mahallesi'nde 25 yıl belde belediye başkanlığı ve 2 dönemdir de muhtarlık yapan 77 yaşındaki Ali Osman Uslu, baraj kuruldu kurulalı böyle bir şey ilk defa gördüklerini söyledi. Uslu, “Bu baraj kuruldu kurulalı böyle kuraklık olmadı. Yağmurun yağmasını bekliyoruz. Yağmur duaları yaptık. İnşallah bu kuraklığın aşılacağını umut ediyoruz. Çiftçinin ve köylünün umudu kara kışa kaldı. İnşallah kış gelecek, yağmur yağacak ve verim artacak. Araziler kuraklıktan kuruyor. Ekinlerde de henüz çillenme olmadı. Çok büyük zararlarımızın olduğunu düşünüyorum. Çiftçilerimizde sürekli gelip dert yanıyorlar. Bu baraja bağlı aşağıdaki köylerimizde sulama kanalları yapıldı. Bu baraj hem elektrik üretiyor hem de sulama kanallarının suyunu üretiyor. İnşallah sular gelir diye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uslu, “Bu baraj kuruldu kurulalı hiç böyle bir şey olmamıştı. İlk kez böyle bir şey oluyor. İklimlerde değişti. Suyu da tasarruflu kullanamıyoruz. Bizim damlama sistemine dönmemiz lazım. Çok müsriflik var. Köylüler burada içme suyundan sulama yapıyorlar. Onlarda pahalıya mâl oluyor. Zamanla da onların elektrik ve su borcunu ödeyemiyorlar” dedi.

Ali Göç

