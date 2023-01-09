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Kayseri'de maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Kayseri'de maganda kurşunundan hayatını kaybetti
Kayseri'de maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri’de maganda kurşunundan hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylıca Mahallesi'nde bir düğünde tabanca ile havaya rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında vücuduna kurşun isabet eden Mehmet K. (35) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet K.'yı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de kurşunun kimin silahından çıktığını bulmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç - Mahmut Kılınç

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