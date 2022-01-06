Kayseri'de milyonluk tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesinde 2 müstakil eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri 5 milyon TL olan Bizans ve Roma dönemine ait 5 bin 100 adet sikke, 2 farklı heykel ve 1 tüfek ele geçirildi. Şahısların tarihi eserleri yurt dışına çıkaracağı öğrenilirken, ele geçirilen malzemelerin müzeye teslim edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.







Ali Göç

