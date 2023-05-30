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Kayseri'de mobilya fabrikasının deposu yandı

Kayseri'de mobilya fabrikasının deposu yandı
Kayseri'de mobilya fabrikasının deposu yandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan bir mobilya fabrikasının deposu yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri’de mobilya fabrikasının deposu yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, OSB 20. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Mükremin Kaya
 

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