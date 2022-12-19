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Kayseri'de motosiklet otomobile çarptı: Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı

Kayseri'de motosiklet otomobile çarptı: Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı
Kayseri'de motosiklet otomobile çarptı: Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bulvar üzerinde seyreden Zafer Mert yönetimindeki motosiklet, Cengiz Topel Caddesi üzerinden ana yola kontrolsüz çıkan Suna M. idaresindeki 38 ABD 156 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada otomobilin altında kalan Zafer Mert hayatını kaybederken, motosiklette bulunan kardeşi Osman Mert ağır yaralandı.

Ali Göç

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