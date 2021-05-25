İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kayseri'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Kayseri'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri’de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selin Buse Ş.'ye (16), T.G. (37) idaresindeki 38 UA 541 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazada ağır yaralanan Selin Buse Ş. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Talihsiz genç kız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan - Mükremin Kaya
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.