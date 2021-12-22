Kayseri'de sahte içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiye bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise bin 34 şişede toplam 2 ton 68 kilogram etil alkol ve 172 içki aroma kiti ile bir miktar satışa hazır vaziyette sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

Turan Bulut



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