İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de sahte içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi

Kayseri'de sahte içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi
Kayseri'de sahte içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilo etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiye bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise bin 34 şişede toplam 2 ton 68 kilogram etil alkol ve 172 içki aroma kiti ile bir miktar satışa hazır vaziyette sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

Turan Bulut
 

İLGİLİ HABER
Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor!
İLGİLİ HABER
Denizli ve 10 ilde sahte içki operasyonu: 24 gözaltı Denizli ve 10 ilde sahte içki operasyonu: 24 gözaltı
İLGİLİ HABER
Sahte içki Köyceğizde can aldı Sahte içki Köyceğiz’de can aldı
İLGİLİ HABER
Sahte içki ölümleri için Yargıtaydan emsal karar Sahte içki ölümleri için Yargıtay’dan emsal karar
İLGİLİ HABER
Orduda sahte içkiden 6 kişi zehirlendi Ordu'da sahte içkiden 6 kişi zehirlendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.