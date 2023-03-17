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Kayseri'de sopalı borulu kavga: 6 yaralı

Kayseri'de sopalı borulu kavga: 6 yaralı
Kayseri'de sopalı borulu kavga: 6 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grubun birbirlerine sopa ve borularla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde bulunan İnönü Parkı'nda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve borularla saldırdı. Kavgada 6 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından taraflar ayrılırken, yaralı şahıslar da olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

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