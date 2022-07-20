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Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'de şüpheli ölüm
Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kaldığı evin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elagöz Mahallesi Fevzi Çakmak 1 Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana gelen olayda, Rıza Dener'in hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçeye gelen ekipler, yaptıkları müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de bahçenin çevresinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Dener'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

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