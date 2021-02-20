Kayseri'de taziye evleri vaka sayılarını arttırıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İhlas Haber Ajansı'na korona virüs hakkında yaptığı açıklamada, kentte son zamanlarda vaka artışının yaşandığını kaydetti. Vaka artışında taziye ziyaretlerinin öne çıktığını kaydeden Benli, “Son zamanlarda Kayseri'de vaka artışlarımız var. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu vaka artışlarımızın nedenlerine baktığımız zaman, halen taziye ziyaretleri öne çıkıyor. Taziye ziyaretlerini bırakın, ‘Rahmetlinin ölüm yıl dönümü' diyerek yemek yaptırılıp toplanmalar görülüyor. Diğer taraftan hafta sonu tatillerinde Cuma akşamlarından itibaren köylere giderek orada aile oturmalarının olduğunu ve bu gitmelerde özellikle yurtdışı ve İstanbul kaynaklı gelenlerin ziyaret edildiğini, sosyal mesafe olmadan yakın şekilde bulunulduğu ve onlardan bulaş olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kurallara uymadığı süre içerisinde korona virüs sürecinin uzayacağını dile getiren Benli, “Özellikle işçi servislerimizin bu konuda kurallara riayet etmesi gerekiyor. Öğrenci kurslarımız açıldı. Bu kurslara da yoğunlaşmamız gerekiyor. Oralarda da vaka olmaması için, vaka sayılarının daha da yükselmemesi için hep birlikte el ele kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uymadığımız zaman süreç uzayacak. Süreç uzadıkça da hepimiz bundan etkileneceğiz. Bunun oluşmaması için el ele verip kurallara maksimum derecede riayet etmemiz gerekiyor. Burada 1 yıla yakındır süren pandemi devam etmektedir. Bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmak istiyoruz. Bunun için de hepimizin birlik olması gerekiyor. Aşı konusundaki gösterilen hassasiyeti, son dönemde gördüğümüz artışların oluşmaması için de göstermemiz gerekiyor. Çok riskli bir dönemden geçiyoruz. Bu riskli dönemi mutlaka kurallara uyarak hasarsız bir şekilde atlatmamız gerek” şeklinde konuştu.

Ali Göç

