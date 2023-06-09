Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 50 ADA 660 plakalı otomobil ile 34 TM 9167 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

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