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Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada 38 GE 153 plakalı otomobil ile 58 RB 258 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı.

Kazada yaralanan 5 kişi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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