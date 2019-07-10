Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 adet ambulans yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

Alparslan Ötüken