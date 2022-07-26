Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 şüpheliye işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli teknik takipli dosya çerçevesinde operasyon düzenlediği Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak', 4 şüpheli şahsa ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 10 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet çalıntı motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendiren 10 bin 205 TL ve 20 euro ele geçirildi.

Operasyonda ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali Göç

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