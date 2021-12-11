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Kayseri'de vahşet: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de vahşet: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'de vahşet: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Apartmanında meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, eşini ve 2 yaşındaki üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Göç
 

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