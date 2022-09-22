Kayseri'de yağmur sele neden oldu, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Aniden bastıran yağış sonrasında yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet ve Elagöz Mahallelerinde sel meydana geldi. Elagöz Mahallesi Bora Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 2 kişi, evlerini su basması nedeniyle mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan çalışmalarda mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Turan Bulut - Ali Göç



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