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Kayseri'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kayseri'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Kayseri'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kayseri’de yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Uçar Sokak üzerinde yaşayan Hulusi Özsoy(64)'dan bir süredir haber alamayan yakınları ikamete gittiklerinde, yaşlı adamın hareketsiz yattığını gördü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Hulusi Özsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eren Kan
 

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