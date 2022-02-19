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Kayseri'de yangın paniği: 10 dükkan ve 3 tır küle döndü

Kayseri'de yangın paniği: 10 dükkan ve 3 tır küle döndü
Kayseri'de yangın paniği: 10 dükkan ve 3 tır küle döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır küle döndü.

Kayseri'de yangın paniği: 10 dükkan ve 3 tır küle döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'nde bulunan nakliyeciler sitesinde bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dükkanın bitişiğinde bulunan 9 farklı dükkana ve 3 tıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.

Dükkanların sahipleri de siteye gelerek, ekiplerin çalışmasını takip etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Dükkanlar bitiş nizam ve saclarla birbirinden ayrılmış. Dükkanların paralelinde ise tırlar var. Tırların dorselerinde malzeme olan var olmayan var. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yangını tamamen kontrol altına aldık ama bazı yerlerde kısmi yanmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç - Eren Kan
 

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