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Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı

Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı
Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan yabancı uyruklu 9 kişinin Suriye'de bulundukları sürede terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını tespit etti. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımı ile operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 9 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Ali Göç

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